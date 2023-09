Auftakt für die Sanierung der schwarzen Brücke

Noch in dieser Woche starten die Bauarbeiten an der Schwarzen Brücke im Stadtteil Unterhimmel. In der ersten Bauphase ist laut Magistrat Steyr mit starkem Baustellenverkehr entlang des Schotterwegs auf der Unterhimmler Seite zu rechnen. Es kommt zu Behinderungen im Naherholungsgebiet.

Die rund 850.000 Euro teure Sanierung der Brücke, die auch verstärkt wird, um für voraussichtlich geplante Schwertransporte gerüstet zu sein, soll mit Jahresende abgeschlossen sein. Danach kann die wichtige Verbindung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit Sperre der Brücke wurden umfassende Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung geleistet, von Naturschutzbegehungen über technische Planung und Prüfung der statischen Anforderungen bis zu Behördenverfahren.

