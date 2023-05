Auftakt für das neue Musikheim im Stiftsort

Spatenstich für das neue Musikheim in Kremsmünster.

Am Montag erfolgt der Spatenstich für ein in der Stiftsgemeinde lange Zeit vehement umstrittenes Projekt: die Aufstockung der Landesmusikschule, in dem das neue Musikheim untergebracht werden soll. Vom Gemeinderat wurde im vergangenen Jahr mehrheitlich der Grundsatzbeschluss für dieses rund 3,5 Millionen Euro teure Projekt gefasst. Bis September sollen Aufstockung und Rohbau fertig sein. Zur Spatenstichfeier kamen auf Einladung von Bürgermeister Gerhard Obernberger die Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, die Vizebürgermeister Dagmar Fetz-Lugmayr und Christian Lamprecht, Musikvereinsobmann Reinhard Humenberger und Kapellmeister Didi Kerbl, Thomas Rischanek von der Musikschule sowie der planende Architekt Bernhard Fürlinger.

