Aufschlag zu einem WTA-Turnier

In Linz steigt im Jänner wieder das "Upper Austria Ladies", ein WTA-500. In Amstetten kommt ein kleineres Turnier. Foto: GEPA

Angeblich schlagen nächsten Sommer die besten Tennisspielerinnen auf dem Center-Court des UTC Amstetten auf, die es in unseren Breiten zu sehen gibt. "Es ist das einzige WTA-Turnier in Österreich", sagte Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) in der vergangenen Gemeinderatssitzung, nachdem er in der Mappe nochmals nachgeblättert hatte. Die türkis-grüne Rathausmehrheit beschloss eine Subvention in der Höhe von 30.000 Euro an die TTP Motion GmbH aus Frankfurt, die von 14. bis 21. Juli in Amstetten ein weltweit ausgeschriebenes Damentennisturnier – "eine Großveranstaltung", wie Haberhauer anmerkte – veranstaltet.

Die SP enthielt sich der Stimme und trug damit den Beschluss nicht mit. "Sehe ich das richtig, dass wir hier einer deutschen Firma die Kohle geben?", fragte Fraktionschef Helfried Blutsch recht direkt. Besonders gut vorbereitet schienen die Antragsteller von der VP in der Tat nicht. Die Aussage, dass der Bewerb in Amstetten nächstes Jahr der einzige im Namen des Weltverbandes der Women’s Tennis Association (WTA) in Österreich sei, stimmt schlichtweg nicht. Natürlich beginnt am 28. Jänner im Design Center Linz wieder das "Upper Austria Ladies", mittlerweile zum WTA-500-Turnier upgegradet und das einzige in Österreich, das im Tourneekalender des Damentennis-Weltverbandes vorgemerkt ist.

Dass ein WTA-Turnier in Amstetten gar nicht im Kalender steht, bedeutet nichts. Ein Eintrag kann noch folgen. Auf dem Center-Court des UTC Amstetten wird es sich um ein Challenger-Turnier, ein WTA-125 mit 125.000 Dollar Preisgeld, handeln. Der UTC hat mit der Veranstaltung nur so viel zu tun, dass er seine Tennisanlage an die Frankfurter TTP Motion GmbH vermietet. "Für unseren Tennisclub bedeutet das Mieteinnahmen für die Vereinskasse", sagt UTC-Obmann Christoph Wolfram, "und für unsere Ballkinder ein tolles Erlebnis und für unsere Sportler und Sportlerinnen einen Motivationsschub."

Die WTA-125-Turniere betrachtet der Weltverband als Sprungbrett, bei dem Talente Punkte sammeln und sich unter die Top-100 der Weltrangliste spielen können. Für das Publikum wird es jedenfalls gutes Tennis zu sehen geben, über dem Niveau der österreichischen Bundesliga, in deren höchster Klasse der UTC schon gespielt hat.

Vor der Beschlussfassung der Förderung an die TTP Motion GmbH war von einer Gesamtinvestition der Veranstalter in Höhe von 550.000 Euro die Rede. Für ein Zustandekommen des Turniers sei es nötig gewesen, dass die Stadt im Verbund mit einer weitaus größeren Subvention durch das Land Niederösterreich mitfördere. Finanzstadtrat Heinz Ettlinger (VP) wies neben dem Schub für den Amstettner Tennissport auch auf die "Umwegrentabilität" des Turniers hin, etwa durch Hotelnächtigungen.

Helfried Blutsch, der SP-Fraktionschef sieht nicht ein, wie mit 30.000 Euro an die TTP Motion das

Amstettner Tennis gefördert wird

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer