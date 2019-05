Aufruf zu Solidarität: "Schauen nicht weg, wenn es anderen schlecht geht"

STEYR. Scharfe Worte gegen die Regierung bei der Maikundgebung vor dem Museum Arbeitswelt.

SP-Bezirksparteichef Markus Vogl und vida-Landesgeschäftsführer Engelbert Eckhart auf dem Weg zur Maikundgebung beim Museum Arbeitswelt, bei der Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger mit kritischen Worten gegen die türkis-blaue Regierung und den Neoliberalismus Applaus bei Jung und Alt erntete. Bild: Moser

Es waren 14 Merkmale rechtsextremer Regime, die Markus Vogl, künftiger starker Mann der Steyrer SP, gestern bei seiner 1.-Mai-Rede vor dem Museum Arbeitswelt ansprach. Starken und anhaltenden Nationalismus etwa, Missachtung der Menschenrechte, ein gemeinsames Feindbild, kontrollierte Massenmedien oder Unterdrückung der Arbeiter. Und er schickte eine Warnung hinterher: "Wir marschieren in Richtung dieser 14 Punkte", sagte Vogl und erntete damit den Applaus der rund 500 Besucher der SP-Maikundgebung. Viele hätte ein unwohles Bauchgefühl, weil sich die Gesellschaft in die falsche Richtung bewege. Und dies habe vor allem mit der FP zu tun, brachte es Vogl auf seinen Punkt. Dennoch stehe er mit Zuversicht da, so der Nationalratsabgeordnete: "Denn mehr als 1000 Steyrer haben kürzlich ein starkes Zeichen für mehr Demokratie gesetzt." Gemeint war damit der "Uns reichts"-Aufmarsch, der Ende März den Steyrer Stadtplatz mit Leben und nachhallenden Worten erfüllt hatte.

Vogl, der zuvor mit Gesinnungsgenossen im Gefolge von Dudelsackspielerin Saskia Konz zum Museum marschiert war, forderte zudem mehr Solidarität in Österreich und Europa ein. Etwas, das nach ihm auch Volkshilfe-Direktor und Menschenrechtsaktivist Erich Fenninger als Hauptredner an diesem 1. Mai in Steyr forderte: "Wir, die vielen, müssen uns zusammentun, um zu zeigen, dass wir die besseren Ideen haben. Wir sind die besseren Menschen, die nicht wegschauen, wenn es jemandem schlecht geht." Und in Anlehnung an Obamas "Yes, we can" ergänzte Fenninger: "Wir können es schaffen."

Der 1. Mai sei für ihn ein Tag, an dem die Menschen die Welt in eine bessere Richtung bewegen wollen. Und ein Tag, an dem er aussprechen wolle, was ist: "Acht Menschen haben so viel Vermögen wie die Hälfte der Menschheit. Das ist unerträglich!" Fenninger prangerte ebenso den Neoliberalismus und die rechten Parteien an, die die vorhandenen Ängste der Menschen kanalisieren und gegen alles Fremde einsetzen: Diese Entwicklung müsse gestoppt werden. Steyrs Bürgermeister merkte dazu als Schlussredner an: "Sie (Anm.: die türkis-blaue Regierung) halten uns für blöd. Aber wir werden Widerstand leisten."

