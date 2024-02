Auffällige Haube überführte 19-jährigen Dieb in Kirchdorf

Die Pensionistin zeigte den Diebstahl bei der Polizeiinspektion in Kirchdorf an.

Der junge Rumäne hatte am Mittwochvormittag eine 71-Jährige in Kirchdorf an der Krems bestohlen: Im Vorbeigehen nahm er die Geldbörse aus ihrer Handtasche und flüchtete damit. Die Pensionistin zeigte den Vorfall am selben Tag bei der Polizeiinspektion in Kirchdorf an. Auf Bildern aus einer Überwachungskamera erkannte die Dame den Täter wegen seine auffälligen Haube wieder, berichtete die Polizei.

Am Freitag hielt eine Streife den Verdächtigen in einem Supermarkt an. Der 19-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Gegen ihn lag bereits eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls vor. Zudem wurde dem Rumänen sein gefälschter Führerschein abgenommen, Anzeigen folgen.

