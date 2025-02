20-jähriger Lebensretter aus Losenstein wird Volontär in Sri Lanka

"Ich habe meinen Eltern am Anfang gar nicht erzählt, dass ich mich für ein Volontariat in den Ländern des Globalen Südens beworben habe", sagt David Blasl. Der 20-jährige Losensteiner, Absolvent der HTL Steyr, bricht am Dienstag zu einer Reise ins Ungewisse auf: Er wird für "Volontariat bewegt", der Entsendeorganisation der Salesianer Don Boscos und Jugend Eine Welt, ein Jahr in Nochchiyagama im Nordwesten Sri Lankas verbringen.