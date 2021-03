Angst ist ein Gefühl, das Marc Graf nur vom Hörensagen kennen dürfte. "Kenne ich schon", relativiert der 37-jährige Fotograf, "aber sicher nicht in Bezug auf Tiere. Ich will ja in ihr Leben eintauchen und weiß, wie ich mich verhalten muss." Der gebürtige Steyrer und seine 39-jährige Partnerin Christine Sonvilla haben für ihr eben erschienenes Buch "Das wilde Herz Europas" zwar nur das dicht besiedelte Mitteleuropa bereist, dabei aber dennoch unberührte Natur gefunden. Und das Paar hat Abenteuer