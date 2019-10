Auf "Schmankerlroas" durch Steinbach

"Süßes und Saures" aus der Region – so lautet das Motto der schon traditionellen Schmankerlroas am Samstag, 26. Oktober, zu der der Kulturausschuss Steinbach an der Steyr einlädt. Los geht es um 11 Uhr mit den Salut-Schüssen der Mollner Prangerschützen am Steyrsteg. Danach werden am Nationalfeiertag entlang der historischen Hochgasse, mit Blick auf die Steyr, neben Kunst und Kultur am Fluss wieder viele kulinarische Leckerbissen aus der Genussland-Region angeboten. Im Rahmenprogramm erwartet die Besucher Armbrustschießen mit den Perchten, eine Glockenturmbesichtigung oder erstmals eine Puch-Haflinger-Oldtimer-Schau.

Tipp: Um 10.30 Uhr dampft vom Lokalbahnhof Steyr ein Steyrtalbahn-Sonderzug in Richtung Grünburg zur Schmankerlroas ab.