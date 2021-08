Auf Nußbach wartet zum Auftakt der Champion

Die europäische Elite im Frauenfaustball will am Wochenende beim Champions Cup in Diepoldsau (CH) Seriensieger Dennach (D) nach fünf Erfolgen in Serie vom Thron stoßen. Chancen rechnen sich auch Österreichs Meisterinnen aus dem Kremstal aus: Union Schwingenschuh Nußbach scheiterte zuletzt sowohl am Feld als auch in der Halle im Endspiel an den Deutschen. Diesmal gibt es das Duell mit Dennach bereits in der Vorrunde. Die weiteren Auftaktgegner der in der heimischen Liga unbesiegten Nußbacherinnen sind Jona und Neuendorf (CH) sowie Kellinghusen (D). Minimalziel ist eine Medaille, geträumt wird allerdings vom ersten Europacupsieg.