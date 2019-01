Auf Franz-Rieglers neuer CD dürfen 25 Fans mitsingen

SANKT PETER. Die Crowdfunding-Aktion fürs "Jo eh"-Album ist angelaufen.

Thomas Franz-Riegler Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ende April soll Thomas Franz-Rieglers neue CD erscheinen. Um das Projekt zu finanzieren, hat der St. Peterer Musikkabarettist nun wieder ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Wer sich finanziell daran beteiligt, erhält dafür eine signierte CD, eine namentliche Eintragung im Booklet oder gar ein Privatkonzert samt Demonstration der Loop-Station.

7000 Euro müssen her

Der Titel des Albums lautet "Jo eh" – und damit so wie Thomas Franz-Rieglers aktuelles Live-Programm. "Es kommen aber auch einige Lieder aus Jammast eh drauf", erklärt er. Dieses Programm habe er ja nicht auf CD verewigt. Die Crowdfunding-Aktion, die soeben gestartet wurde, läuft noch bis 24. Februar. 7000 Euro müssen zusammenkommen, um sie erfolgreich abzuschließen.

Als besonders Schmankerl unter den Dankeschöns für die Unterstützer sticht die Mitwirkung im CD-Chor heraus. Wer möchte – und dafür 85 Euro bezahlt –, darf bei jenen zwei oder drei Liedern mitsingen, die Thomas Franz-Riegler mit Publikumsbeteiligung einspielt. Die Aufnahmen dafür finden in einem Wiener Tonstudio statt, und zwar am Sonntag, 17. März. Auch über eine CD dürfen sich die Mitsänger freuen.

Manche der "Crowdfunding"-Dankeschöns sind aus organisatorischen Gründen limitiert. Bei der Aufnahme im Studio etwa können etwa maximal 25 Interessierte mit dabei sein.

Live gibt es Thomas Franz-Riegler und sein Programm "Jo eh" auch dieses Wochenende zu erleben – heute, Freitag, 18. Jänner, in Guntersdorf, morgen, Samstag, 19. Jänner, in Gutenbrunn. Das Heimspiel im Schloss St. Peter folgt am Freitag, 15. Februar.

Zur Crowdfunding-Aktion gelangt man am besten über Franz-Rieglers Homepage www.tom-tom.at

