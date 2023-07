Auf ein Kracherl über die Enns zum Gasthaus Sandmair

Das ehemalige Gasthaus Sandmair – heute Theater am Fluss – befindet sich im Steyrer Stadtteil Gleink (Ortsteil Hausleiten), ländlich anmutend, eingebettet inmitten einer wunderbaren Naturkulisse und direkt gelegen am Enns-Fluss. Das Haus wurde 1750 erbaut, um 1900 als Flaschenbierhandel geführt und anschließend zum Gasthaus umgebaut. Von 1927 bis 1963 wurde das Gasthaus von Josefine und Franz Sandmair geführt und zu einem der beliebtesten Ausflugslokale in der Region.