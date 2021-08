Auf der Suche nach Leihomas

"Gerade die Kinderbetreuung durch die Großeltern ist auf so vielen Ebenen durch keine andere zu ersetzen: Sie verbindet Jung und Alt, kann flexibel gestaltet werden, und alle Beteiligten profitieren voneinander", sagt Bettina Furley, Geschäftsführerin des Katholischen Familienverbandes. Bereits seit 2002 wird dieser Omadienst als Erfolgsrezept in der Kinderbetreuung angeboten. Coronabedingt gab es für dieses Angebot zuletzt jedoch einen Dämpfer. Furley: "Wen Sie eine erfüllende Tätigkeit suchen, die vielfältig und voller bereichernder Momente ist, dann bewerben Sie sich als Leihoma." Bewerbung per E-Mail an: omadienst-noe@familie.at