Im Sommer 1869 wanderte Anton Bruckner mit Kirchdorfer Freunden nach Schlierbach und gab dort ein umjubeltes Orgelkonzert. Wer auf dessen Spuren mitwandern will, ist am Sonntag, 13. Oktober, um 13 Uhr am Rathausplatz in Kirchdorf gern gesehen. Abschluss ist um 16 Uhr ein Orgel- und Jazzkonzert in der Stiftskirche Schlierbach.

