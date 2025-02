Auf dem Sessellift auf das Frauenkar werden auch Skifahrer verkuppelt

Es verlor sich alles auf der Piste und beim Après-Ski: Erfolgsmeldungen über die Skibindung hinaus konnte Karin Munk, Mediensprecherin der HiWu-Seilbahngesellschaft, nicht machen, "wir wissen nicht, ob sich dauerhafte Beziehungen ergeben haben". Vom Publikumsandrang her war das "Flirt-Karussell" beim Sessellift auf das Frauenkar vergangenes Jahr jedenfalls ein Remmidemmi. Heuer findet die Verkuppelung am Sessellift ausgerechnet am "Weltfrauentag", wie die Public-Relations-Abteilung nicht zu erwähnen vergisst, am 8. März von 10 bis 14 Uhr eine Neuauflage.

Das Anbandeln wird Singles leicht gemacht. Wer sich für einen späteren Er-und-Sie-Lauf auf der Piste ans Drehkreuz stellen will, bekommt einfach an der Talstation ein Herzerlpickerl ausgehändigt, das man sich auf den Helm oder auf den Anorak pickt. Der schon etwas in die Jahre gekommene Zweiersessellift, wie es ihn in anderen Skigebieten meistens gar nicht mehr gibt, ist wie geschaffen für die Zweisamkeit, auch deshalb, weil er sieben Minuten bis zum Gipfel braucht. "Da ist genug Zeit zum Flirten", verspricht Munk.

Zum Einstieg gibt’s für die Romantiker übrigens auch einen Welcome Drink gratis mit der Liftkarte mit. Für den weiteren Verlauf des gemeinsamen Skitages werden bei der Talstation des Frauenkarliftes, beim Lokal Hotspot sowie beim Fotopoint und bei der Bärenhütte "Flirt Areas" ausgeflaggt, in denen so manche Überraschung auf die vielleicht schon frisch Verliebten wartet. Ob dort häufig die Sektgläser klingen oder doch eher mit anderen Getränken zugeprostet wird, wird man sehen. Limonadenhersteller "Almdudler", der mit dem Trachtenpärchen, ist jedenfalls der Hauptsponsor des Events, zu dem "Radio Arabella" Lovesongs durch die Lautsprecher schickt.

Das Saisonfinale hält die HiWu dann in Hinterstoder auf der Höss ab: Am Faschingssamstag mit einem "Schneegschnas", am 8. 3. mit einer Narzissenparty, am 15. 3. schmecken Weine und Schmankerl beim Genussgipfeln und am 15./16. 3. generationenübergreifendes Skifahren beim Großeltern-Enkel-Skitag (OÖ Familienkarte). Und am 16. 3. wird auf der Höss immerhin der "Welscup" ausgeflaggt, nicht das ganz große Rennen, aber die Welser Stadtmeisterschaft.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer