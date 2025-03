Auf dem Acker kommt ein Zug von nirgendwo

Die Klubzeitschrift des ÖAMTC "auto touring" war sich sicher, wieder ein Prachtexemplar für ihre Rubrik "Grüße aus Schilda" gefunden zu haben. In Kremsmünster prangt ein Verkehrszeichen "Achtung Bahnübergang" völlig verloren neben einem Betonschacht mitten in der Pampa, nur Äcker und Wiesen ringsum. Und der spärlich geschotterte Traktorweg, neben dem die Tafel Verkehrsteilnehmer – welche? – vor herannahenden Zügen warnt, lässt sich nicht einmal als eine Straße bezeichnen. "Die Gleise sind schon längst abgebaut", mutmaßte die Klubzeitschrift, "aber vielleicht zieht jetzt ein Traktor die Waggons?"

Tatsächlich lagen wenigstens in unmittelbarer Nähe des Schildes hier nie Schienen im Boden vergraben. "Hier gab es nie eine Eisenbahnstrecke", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP). Zug fährt in der Gegend aber schon einer: Rund 150 Meter entfernt erblickt man am Horizont die Oberleitungsmasten der Pyhrnbahn. Der Feldweg führt auch über zwei Kurven zu einem mittlerweile mit einer Lichtanlage gesicherten Bahnübergang. "Die Tafel steht schon, wenn man sich das Foto anschaut, etwas verloren da", gibt Obernberger zu. Wer das Verkehrszeichen wann aufgestellt hat, weiß auch der Bürgermeister nicht: "Das ist ja auch nicht Gemeindesache, sondern eine Anweisung wahrscheinlich nach dem Eisenbahnrecht." Auf der Bezirkshauptmannschaft in Kirchdorf müsste man sich die konkreten Koordinaten geben lassen, damit man einordnen könne, wo der vermeintliche Gruß aus Schilda steht. "Von diesem Warnschild auf einem Feldweg inmitten von Äckern wissen wir nicht Bescheid, da müssten wir nachforschen", sagt Bezirkshauptfrau Elisabeth Leitner.

Kurios bleibt die Verkehrstafel, die neben einem Feldweg inmitten von Äckern vor einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung warnt, trotzdem. Handelt es sich bei dem Weg um eine Gemeindestraße, auf der die Straßenverkehrsordnung gilt und die demzufolge öffentlich befahrbar ist? Oder folgt die Tafel nur der Vorschrift, die keineswegs ortsfremden Bauern vor der Eisenbahn zu warnen, deren Geleise sie irgendwann überqueren, wenn sie mit dem Traktor ums Eck getuckert sind? Die Motivation, warum das Verkehrszeichen dort aufgestellt wurde, bleibt ein Rätsel. Aber die Kremsmünsterer nehmen es mit Humor: "Wir haben jetzt ein Wahrzeichen mehr."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kremsmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.