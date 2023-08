Auf Borkenkäferjagd am Damberg: Förster erklärt den "Wald der Zukunft"

Am 1. September gibt es eine Waldführung am Damberg.

Wie sieht der Wald der Zukunft in Österreich aus? Welche Baumarten werden wachsen, welche nicht mehr? Wie werden die Wildtiere leben? Und was können Waldbewirtschafter tun, um Wälder gesund zu erhalten?

Diese Themen und einige mehr stehen Anfang September im Fokus der Österreichischen Bundesforste. In insgesamt 18 kostenlosen Waldführungen zeigen Försterinnen und Naturführer allen Naturinteressierten, welche Schäden der Klimawandel in den Wäldern bereits angerichtet hat, begeben sich auf die Spuren des Borkenkäfers und erklären vor Ort, welche Baumarten den Klimabedingungen der Zukunft am besten gewachsen sind. In der Friedensgemeinde St. Ulrich lädt der Forstbetrieb Steyrtal am Freitag, 1. September, von 9 bis 12 Uhr zu diesem Info-Tag ein. Die rund dreistündige Tour wird von Sebastian Wieland geführt. Treffpunkt ist beim Gasthof Schoiber am Damberg.

Der Forstbetrieb Steyrtal ist von großen standörtlichen Gegensätzen geprägt. Die Palette reicht von kargen und steilen Kalksteingebieten bis hin zu fruchtbaren Flyschböden mit sanften Geländeformen. Trockenheit, der Waldschädling Borkenkäfer sowie das weit verbreitete Eschensterben setzen die Wälder bereits stark unter Druck. In der Führung durch die Wälder bei Steyr geht es gemeinsam auf Borkenkäferfang. Dabei wird anschaulich gezeigt, welche Schäden das nur wenige Millimeter große Insekt anrichten kann. Zudem wird erklärt, warum manche Baumarten in der Region den künftigen Bedingungen nicht gewachsen sein werden und warum die Weiß-Tanne im Wald der Zukunft wieder häufiger vorkommen sollte. Eine wichtige Rolle spielen auch Jungbäume, die von Natur aus nachwachsen und damit einhergehend ein Wildstand, den das Ökosystem verträgt. Die Bundesforste zeigen Wege auf, wie Wälder naturbelassen und nahrungsreich für die ebenso vom Klimawandel betroffenen Wildtiere gestaltet werden können.

Eine Online-Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Führung findet ab fünf Personen statt und ist auf zwanzig Teilnehmer begrenzt. Sämtliche Informationen unter www.wald-der-zukunft.at

