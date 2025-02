"Genug gestritten" wäre gar nicht das richtige gemeinsame Wort, auf das VP und SP bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung in der Pölzhalle kamen. Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) bedankte sich schon vor seiner Wiederwahl bei allen Fraktionen für deren Fairness, die sie im Wahlkampf tatsächlich an den Tag gelegt hatten. Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) sah die Sozialdemokraten auch nur in einem Rollentausch von der Oppositions- auf die Regierungsbank; der Wettstreit, den man die vergangenen fünf Jahre ausgetragen habe, sei immer "auf Augenhöhe und über der Gürtellinie" erfolgt.

Haberhauer freute sich trotzdem über "einen Paradigmenwechsel" im Rathaus, und Riegler beschwor ebenfalls erfreut "einen neuen Geist", der nun im Gemeinderat herrsche. Auch wenn in der vergangenen Periode eigentlich recht wenig Porzellan zerschlagen wurde, konnte der Zuhörer den Rednern ihre Begeisterung von einem Neuanfang wirklich glauben.

Wie auch immer: Haberhauer wurde von 36 der 39 anwesenden Mandatare als Bürgermeister wiedergewählt, auf einen Stimmzettel hatte ein Trotzkopf oder Witzbold den Namen Gerhard Rieglers hingekritzelt. Letzterer bekam bei 29 gültigen Stimmen als Vizebürgermeister ein paar Streichungen ab, dafür auf einem Stimmblatt zusätzlich noch ein Herzerl dazugemalt. Nicht Everybody’s Darling war – wenn man es genau nimmt – auch Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel (FP), den Freiheitlichen wollten "nur" 31 Mandatare auf dem Sessel des Sicherheitsstadtrates sehen. Haberhauer lobte auch die FP für deren Fairness im Wahlkampf: Jetzt mögen die Blauen bei ihrem Leibthema Sicherheit "gute Lösungen für die Amstettner einbringen", ermunterte er die Freiheitlichen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer