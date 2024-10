Auer ist Siegerin bei Vorzugsstimmen, Münichholz ist blau

Nach der Nationalratswahl gab es speziell bei den Blauen in der Stadt, ein klein wenig bei den Pinken, breit grinsende Gesichter zu sehen. Vertreter der anderen Parteien übten sich meist darin, ihre Wunden zu lecken. Einzig SP-Stadträtin Katrin Auer, die als Abgeordnete in den Nationalrat einziehen wird, versprühte ein wenig Zweckoptimismus. Mit 4984 Vorzugsstimmen, davon 2246 allein in Steyr, war sie über Parteigrenzen hinweg die klare Nummer eins im Wahlkreis Traunviertel.