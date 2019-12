Audi landete nach schwerem Unfall auf dem Dach

Die Unfallstelle glich einem Schlachtfeld: Meterweit lagen die Blechteile nach dem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) verteilt.

Aus noch unbekannter Ursache war ein 24-jähriger Autofahrer gegen 15:10 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve im Ortsgebiet von Großendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Audi prallte gegen den Ford eines 43-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, der in der dortigen Zufahrt zum Einbiegen in die Großendorfer Straße stand. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge von der Straße katapultiert wurden.

Audi überschlug sich zwei Mal

Während der Ford schwer beschädigt in der einer Wiese neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, überschlug sich der Audi gleich zwei Mal, bevor er völlig demoliert nach rund 40 Metern auf der Böschung zu liegen kam.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – fünf Feuerwehren, sowie der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei waren vor Ort. Eine Person musste von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Beide Autofahrer wurden verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum nach Wels gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Feuerwehrleute übernahmen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Großendorfer Straße war zwischen Großendorf und Eberstalzell rund eine Stunde lang für den Verkehr gesperrt.

