Auch Steyrs Polizei liebäugelt mit Nutzung der E-Scooter

Ein durchgetrenntes Bremskabel, ein im Wasser der Steyr versenktes Gefährt und einige Blechschäden – die Probleme während der ersten Testphase der 50 E-Scooter von KiwiRide in Steyr waren überschaubar. "Aus Sicht der Betreiber ist die Nutzung durchaus zufriedenstellend", sagt Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne), "und es gibt auch kaum Beschwerden."

Wer genau schaut, der findet zwar immer wieder einen dieser grün-weißen Elektroroller irgendwo im Stadtgebiet herumstehen, aber das ist eben Teil dieses Geschäftsmodells: mittels App den E-Scooter aktivieren, eine gewisse Strecke fahren, den Roller einfach stehen lassen und sich um nichts mehr kümmern. Freilich, gefallen muss das nicht jedem. Aber so lange die Fahrer niemanden gefährden und sich an die Regeln halten, spricht nichts gegen eine Fortsetzung des Probebetriebes.

"Manchmal steht ein E-Scooter auch dort, wo es nicht erlaubt ist", sagt Kaufmann, "aber man darf dann den Roller einfach beiseiteschieben, auch wenn er piepst." Erfreulich sei zudem, dass es laut Polizei noch keinen einzigen Unfall mit einem der auf 20 km/h limitierten Elektroroller, die in sensiblen Bereichen wie Fußgängerzonen per GPS auf 10 km/h gedrosselt werden, gegeben habe. Nicht erlaubt sei es, die Gefährte zu zweit zu benutzen. Für die Nutzung im öffentlichen Raum gelten prinzipiell idente Regeln wie fürs Radfahren. Ab August wird Betreiber KiwiRide die Flotte in Steyr um weitere zehn E-Scooter erweitern. Dann sollen erstmals auch neue Modelle mit Federung und größeren Reifen zum Einsatz kommen.

Laut Kaufmann interessiere sich mittlerweile auch die Steyrer Polizei für die grün-weißen Roller. Im Notfall sollen sie von den Beamten bei Einsätzen verwendet werden dürfen. Kaufmanns Resümee: "Mein Verkehrsmittel ist es nicht, ich fahre liebe mit dem Rad. Aber wenn alles weiterhin so problemlos klappt, spricht nichts gegen eine Verlängerung des Probebetriebes."

Der Testbetrieb ist vorerst bis Ende Oktober beschränkt. Wer sich die KiwiRide-App auf sein Handy geladen hat, kann einen Roller um 99 Cent aktivieren. Jede Minute Fahrt kostet weitere 19 Cent. Wer ein Abo abschließt, erspart sich die jeweils 99 Cent Aktivierungsgebühr.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at