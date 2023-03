Auch nach der Auflösung hagelt es Kritik am Steyrer Stadtmarketing

Stadträtin Evelyn Kattnigg (FP) sieht sich in ihrer Kritik an den Vorgängen im nun aufgelösten Stadtmarketing bestätigt.

Das Ende des Vereins Stadtmarketing wurde in der letzten Vorstandssitzung auf den Weg gebracht. Bürgermeister Markus Vogl (SP) muss diesen als Obmann nun abwickeln, zuvor steht noch eine Rechnungsprüfung an. Die beiden verbliebenen Mitarbeiter wurden in die Steyrer Kulturabteilung integriert, die die Agenden für Märkte inklusive Wochenmärkte übernahm. Das Leerstandsmanagement liegt künftig in den Händen von TIC-Chefin Daniela Zeiner.