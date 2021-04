Auch in Gaflenz viele Hilfsbereite für Leonie

Nach der Typisierungsaktion vom vergangenen Wochenende in Marchtrenk wurde am Samstag zu einer weiteren Aktion im Gaflenzer Pfarrheim aufgerufen. "109 Personen kamen, um sich für einen Mundabstrich zur Verfügung zu stellen", sagt Walter Brenner vom Verein "Geben für Leben", der Leukämiepatienten bei der Suche nach Spendern unterstützt. Die Daten der potenziellen Spender werden in das österreichische Stammzellenregister eingetragen. In Österreich seien derzeit rund 180.000 Personen registriert, sagt Brenner, der selbst an Leukämie erkrankte.

Nächste Aktion in Steiermark

Die drei Jahre alte Leonie aus Holzhausen im Bezirk Wels-Land erkrankte kurz vor Weihnachten an Leukämie. Derzeit muss das Mädchen eine Chemotherapie machen. Danach hoffen die Eltern auf eine Stammzellentransplantation, wofür Spender gesucht werden. Die nächste Aktion sei bereits für Sonntag in der Steiermark geplant. Aber auch in Oberösterreich sollten noch weitere stattfinden, sagt Brenner: "Wir haben schon Anfragen für weitere Aktionen gestellt."