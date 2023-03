Auch in Amstetten gibt es nun Stadtführungen

Die Orte und Plätze von Interesse sollen jetzt den Besuchern Stadtführungen erschließen, die es in historischen Städten schon lange gibt. Die Rundgänge wurden in den vergangenen Monaten im Auftrag der AVB Kultur & Freizeit GmbH von der staatlich geprüften Fremdenführerin Susanna Essletzbichler (Austrian Guide) entwickelt. Ab 19. März werden die Touren in regelmäßigen Abständen und auf Nachfrage angeboten. "Das Geheimnis einer guten Führung ist die richtige Mischung zwischen Geschichte und Geschichten zu finden und perfekt auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen", erläutert Essletzbichler ihre Philosophie. Kultur- und Tourismusstadtrat Stefan Jandl (VP) gibt den Stadtführungen eine Zielrichtung vor: Diese würden die Stadt perfekt auf die bevorstehende Landesausstellung vorbereiten.

