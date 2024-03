Auch bei der Premiere des DSV Leoben gab es nichts zu feiern: 0:1

Komme, was kommen mag, der SKU Amstetten hält am Vorhaben fest, weiterhin die Lizenz für die Bundesliga zu erlangen, weshalb als Voraussetzung dafür mit Unterstützung der Stadt und des Landes um 700.000 Euro bis Juli im Ertl-Glas-Stadion eine neue Gästetribüne errichtet wird. Die Investition erfolge unabhängig vom Sportlichen, erklärte SKU-Vorstand Harald Vetter: "Wir wollen unser Stadion zukunftsfit machen." Zudem habe die im Winter umgebaute Mannschaft "wieder ein Gesicht mit Siegermentalität" gezeigt, sagte Vetter nach dem Auswärtssieg in Bregenz.

Gegen den DSV Leoben, es war überhaupt das erste Gastspiel des Bundesliga-Aufsteigers und nunmehrigen ÖFB-Cup-Finalisten aus der Steiermark in Amstetten, froren aber den 1030 Zusehern auf der Heimtribüne des SKU wieder die Gesichter ein. In der 60. Minute verwandelte Deni Alar einen perfekt von Amoah auf die lange Ecke gespielten Querpass zur 1:0-Führung, die dann auch der Endstand blieb. Der SKU war gegen die Steirer gut im Spiel, die sich nach dem Platzverweis ihres Spielmachers Cheikhou Dieng kurz vor der Pause die zweite Halbzeit hindurch in Unterzahl befanden. Trainer Patrick Enengl nahm einen Dreifachwechsel vor, etliche Top-Chancen wie eine von Jürgen Lemmerer resultierten daraus. Der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass nächste Saison auf der neuen Gästetribüne in der Regionalliga Ost viel Platz sein wird, steigt weiter.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer