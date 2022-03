Auch Amstetten feiert das blau-gelbe Geburtstagsfest

Die Loslösung Niederösterreichs von Wien als eigenständiges Bundesland, die sich heuer zum 100. Mal jährt, wird unter der Enns flächendeckend in den Bezirksstädten gefeiert. Gestern wurde bei einer Pressekonferenz das Programm für Amstetten bekannt gegeben.

Der Festreigen zu "100 Jahre NÖ" gipfelt in einem Bezirksfest, das von 24. Juni bis 26. Juni stattfindet, mit einer Einkaufsnacht in Amstetten. "Als Bürgermeister der Bezirkshauptstadt freut es mich besonders, das Fest gemeinsam mit den Gemeinden des Bezirkes ausrichten zu dürfen", sagte Stadtchef Christian Haberhauer (VP). Auf den Bühnen werden neben den Stars des Amstettner Musical Sommers einheimische Kulturschaffende stehen. Die Feuerwehren werden mit ihren Einsatzfahrzeugen zu einer großen Parade auffahren und auch die Landwirtschaftskammer schließt sich mit Cideranstich und Falstaff-Prämierung an.