Atemberaubende Straßenshow beim Theatersommer

Wer diese Show der Extraklasse live genießen will, hat dazu bei einem spontan eingefädelten, kurzen Straßenauftritt im Rahmen des Theatersommers in Haag die Chance: Der Cirque Barcode zeigt am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr am Hauptplatz Haag sein Können.

Zustande gekommen ist die Show über Vermittlung der Schauspielerin Charlotte Krenz, die heuer beim Theatersommer in der Shakespeare-Komödie "Wie es euch gefällt" die Rolle der Phoebe spielt. Ihr Freund, der Amerikaner Tristan Nielsen, ist Mitgründer der Zirkustruppe, die diese Woche in Haag in der Sporthalle trainiert.

Auftreten werden die Artisten aus Montreal (Kanada) mit ihrer halbstündigen Show "See you down the road". Es handelt sich dabei um eine atemberaubende Show, bei der die Artisten hoch über den Köpfen der Besucher hinwegfliegen werden. Mit dieser einzigartigen Show hat die Crew bereits einen Award gewonnen.