Astrid Miglar: Grenzen, eine große Mauer, mentale Hindernisse und mein Reiseverhalten

Grenzen, eine große Mauer, mentale Hindernisse und mein Reiseverhalten!

Es gibt knapp 200 Länder auf dieser Erde. Etwa 30 davon habe ich bisher bereist. Jedes einzelne Land war wunderbar. Es gibt überall liebenswerte Menschen, mit denen man lachen, diskutieren, Essen und Getränke und Tofu teilen kann. Tofu, der mir in seiner Rohform wirklich nicht schmeckt. Als Alternative zu Affenhirn ist Tofu allerdings hervorragend. Meine Reiseerinnerungen berichten von Kultur und Natur. Sie erzählen von Wunderbarem. Ungewöhnlichem. Exotischem. Aufregendem. Und sie halten Tavernen für mich bereit. Dort, wo erstickende Tourismuswellen ausbleiben, sind Begegnungen gastfreundlich.

Ich reise gerne, jedoch bedacht. Ich suche Reiseländer nach speziellen Kriterien aus, und heikel bin ich auch. Ich lasse den üblichen Dunstkreis hinter mir und reitet neuen Erfahrungen entgegen. Wären da nicht Hindernisse, die mit Eleganz genommen werden wollen, weil ich wählerisch bin.

Vor Jahren standen spannende Länder auf meiner Wunschliste. Jordanien beispielsweise. Einmal die Felsenstadt der Nabatäer sehen. Doch die Sicherheitslage in Jordanien verändert sich schneller, als ich mich auf ein Dromedar setzen kann. Ich mag sie diese hoheitsvollen Tiere. Wer schon einmal auf einem Dromedar im Galopp ritt, macht zudem folgende Erfahrungen: Ein Sturz von hoch oben sollte unbedingt vermieden werden. Es ist sinnvoll sich mit den Oberschenkeln gut auf dem Rücken des Tieres festzuklemmen. Der Muskelkater, der aus dem Festklemmen entsteht, ist ein wunderbar nachtragender. Jordanien: Heute ein Land weniger auf meiner Reiseliste, deswegen aber noch lange kein persönliches Drama, schließlich bleiben noch einige Länder übrig.

Wohin des Weges also? Moment, da war noch was! Die Blacklist jener Länder, die mich nie wieder oder überhaupt nicht als Reiselustige begrüßen dürfen.

…Indien. Herrlich exotisch. Beinahe kann ich, während ich diese Zeilen schreibe, Gewürze riechen. Chili. Curry. Kardamom. Ich denke an Tee. Ich gedenke Indiens Frauen, die nicht geboren werden, weil sie bereits als Embryo – aufgrund ihres falschen Geschlechts – abgetrieben werden. Ich sehe religiöse Diskriminierung und Zwangsräumungen indigener Bevölkerung. Welcome to beautiful India.

…China. Die Große Mauer. Monument der Ewigkeit. Hunderttausende Todesopfer während des Baus. Heute? Folter und Menschenrechtsverletzungen sind chinesischer Standard. Die Anwendung der Todesstrafe erfolgt auch in Form öffentlicher Massenhinrichtungen. Menschen, die von der Norm abweichen, weil sie andere sexuelle Vorlieben haben, als die allgemeingültigen Regeln vorgeben, erleben Diskriminierung und Stigmatisierung. Tibet leiden seit Jahrzehnten unter Repressalien chinesischer Besatzer. Hongkong finden wir täglich in den Schlagzeilen.

…USA. Trump. Patriotismus, der sich hart an der Grenze zum Nationalismus bewegt.

…Türkei. Wunderschönes Land, Geschichte auf Schritt und Tritt. Seit dem Putschversuch 2016 werden Freiheitsrechte mit Füßen getreten und mit notwendigem „Kampf gegen Staatsfeinde“ begründet. Zeitungen, Fernsehsender und Radiostationen wurden verboten. Meinungsfreiheit? Nein. Danke!

…Brasilien. „Her name was Lola, she was a showgirl, with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there… at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana.“ (Barry Manilow) Die unmusikalische Seite dieses Landes? Gelegte Waldbrände in Territorien indigener Gemeinschaften. Tötungen. Präsident Bolsonaros offen menschenrechtsfeindliche Politik.

…Ägypten. Land der Pharaonen. Lebensader Nil. Wagt man es Regierende zu kritisieren, war man womöglich ein letztes Mal mutig. Gewalt, Gefängnis sind übliche Antworten auf freie Meinungsäußerung.

Meine Blacklist ist längst nicht vollständig angeführt, und obgleich ich weiß, dass es in jedem der genannten Länder Menschen gibt, die sich für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen, weiß ich auch, dass sie von Machthabern und Apparaten geknebelt werden, die kein Interesse an Freiheit haben. Als Reisende unterstütze ich beide Seiten.

Sie finden, das ist ein bedrückender Beitrag in Würzige WortWechsel? Sie haben recht. Es ist ein bedrückender Beitrag, wo wir uns doch aktuell über die Aufhebung von Reisegrenzen freuen dürfen. Nun könnte ich mit einem originellen Schlusssatz alles umdrehen, einen Hauch Urlaubsstimmung und grenzenlose Lebensfreude vermitteln. Mich über Palmen, Meer, Gin Tonic und wunderbar gebräunte Körper auslassen. Sonnenschirm und Handtuch all inclusive.

Will ich aber nicht. Ach, vielleicht doch: Pechschwarzer Humor passt doch immer. Oder etwa nicht?

Wenn Sie reisen wollen, dann verreisen Sie innerhalb Österreichs. Im Ranking der sichersten Länder sind wir spitze. Ebenso Skandinavien, die Schweiz, Slowenien, Grönland und Deutschland. Wenn Ihnen das zu langweilig ist, Sie mehr Nervenkitzel genießen möchten? Dann empfehle ich Libyen, Mali, die Demokratische Republik Kongo sowie Mexiko.

Und ich? Meinen diesjährigen Urlaub genieße ich in Österreich. Es gibt viel zu entdecken. Vor meiner Haustür. Zudem schätze ich heimische Grundrechte. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit und Grenzfreiheit. Alle Freiheiten beginnen im Kopf. Grenzen ebenso.