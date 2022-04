Arne Ammerer verlängert in Amstetten um ein Jahr

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Tabellenführer Lustenau wartet auf SKU Amstetten heute in der 2. Fußball-Liga gleich der nächste Brocken: Ab 18.30 Uhr gastiert die Elf von Trainer Jochen Fallmann bei Meister Blau-Weiß Linz, aktuell Tabellendritter. Mit einem Auswärtssieg würden sich die Mostviertler zumindest wieder auf Rang vier verbessern. "Die Tagesverfassung wird entscheiden, die Chance ist 50:50", sagt Fallmann, der seinen Fokus bereits in die Zukunft richtet: Nach Alin Roman, Marco Stark und Sebastian Dirnberger hat der SKU mit dem 25-jährigen Arne Ammerer einen weiteren Leistungsträger bis Sommer 2023 an den Verein gebunden. Fallmann: "Wir vertrauen den Jungs, sie haben ihre Chance verdient."