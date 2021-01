Armin Assinger schläft auf Rosskastanienmatten

Als Lebensgenießer, Sportskanone und Vielwissender ist Armin Assinger auch um Geld zu haben. Neuerdings auch für den Tischler Peter Bernegger aus Klaus. Der Meister hat nach Reinhold Messner, Alexandra Meissnitzer und Andreas Goldberger mit dem Moderator der "Millionenshow" einen der meistbeschäftigten Markenbotschafter engagiert. Zwischen TV-Aufzeichnungen in Köln und Skirennen in Kitzbühel, wo er neben Oliver Polzer für den ORF in der Kommentatorenkabine saß, pries Assinger bei einer Stippvisite in der Tischlerei gleich den vitalisierenden Schlummer, den jemand hat, der auf einer Rosskastanienmatte, einem Markenprodukt Berneggers, schläft. Firmenchef Peter Bernegger weiß selber haargenau, wer am besten seine Qualitätsware bewirbt: "Bei Armin Assinger spürt man Vitalität und Lebensfreude." Der Vertrag mit dem Werbemann für Lagerhaus, Ford, Stegersbach usw. läuft ein Jahr. Assinger wird man auf Inseraten und Prospekten sehen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at