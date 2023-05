Argentinier ist neuer Trainer des VCA

Der Argentinier Tomas Galimberti ist neuer Trainer des VCA Amstetten. Der 37-Jährige wird die Mostviertler im September als Headcoach in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga führen.

„Er ist ein international versierter Trainer, der auf mehreren Kontinenten schon Teams erfolgreich geführt hat“, sagt Michael Henschke, Sportdirektor des Ligafünften.

Galimberti war zuletzt in Zypern bei Enosis Neon Paralimni beschäftigt, betreute aber auch Teams wie Al Ain in den Emiraten oder River Plate in seiner Heimat. „Er ist noch jung, aber bringt viel Schwung mit“, sagt Henschke, der die Kaderplanung für bereits eng mit dem neuen Trainer abgestimmt hat.

