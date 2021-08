Ardaggers Torsperre hielt auch beim ASV Schrems

Die Weste des SCU Ardagger in der 1. NÖ. Landesliga bleibt nach der zweiten Meisterschaftsrunde superweiß, weil die Mannschaft von Trainer Michael Unterberger auch noch kein Tor erhalten hat. In dieser Verfassung waren die Mostviertler für den ASV Schrems keine angenehmen Gäste. Ardagger drückte dem Spiel sofort den Stempel auf, ging durch Steindl (18.) und Aigner (26.) schnell 2:0 in Führung und ließ es dann auf sich beruhen. Auf dem Platz kamen keine besonderen Vorkommnisse mehr zustande. Nur gelegentlich ließ die Verteidigung ihren Goalie Mühlböck wenigstens ein bisschen mitspielen. "Wir haben uns gegenüber der Vorwoche weiter gesteigert," freute sich Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. (ak)