Ardaggers Gegner hatte keine einzige Torchance

Für manche Fans in Ardagger gab das Kennzeichen "WB" am Mannschaftsbus des Gegners ein Rätsel auf, woher die Gäste des "SC Ortmann" kommen. Schnell erklärt: Ortmann ist eine Siedlung in der Marktgemeinde Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt-Land und die Gästemannschaft die ehemalige Werkself der Papierfabrik mit den "feh"-Taschentüchern. Ein Erfrischungstuch hätten wohl auch die Zuschauer des Landesligamatchs in Ardagger gebraucht, denn der heimische SCU stieß anstatt auf Papierkocher auf eine Maurerpartie. Der SC Ortmann vermochte es, mit einer Stafette von Querpässen zu langweilen, und der SCU war beim Rasenschach zeitweise ein ebenbürtiger Gegner. Die Gäste kamen zu keiner einzigen Torchance, Ardagger bestimmte dann spielerisch das Geschehen, war aber im Abschluss zu ungenau. Schatz vergab per Kopf nach dem Eckball, Wöran, Steindl verfehlten mit den Weitschüssen das Tor denkbar knapp. Was blieb: Eine Nullnummer und das zweite Remis.

Artikel von Anton Kovacs