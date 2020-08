Ardagger verlor gegen Ex-Schlusslicht

Von der Verstärkung bei Spartzern, vor der Ardaggers Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber bei der Saisonvorschau zur 1. NÖ Landesliga gewarnt hatte, bekam seine Mannschaft gleich im ersten Spiel zu spüren. Vom Beginn an baute das Schlusslicht der abgelaufenen Meisterschaft Druck auf, sorgte für ein hohes Tempo, brachte mit zügigen Angriffen die Heimischen in Verlegenheit und überzeugte dazu mit einer starken Zweikampfleistung. Ardagger kam zu keinem geordneten Spielaufbau. Wöran, der in der 36. Minute ausgetauscht wurde, Sadriu und Steindl setzten sich bei der Manndeckung nur selten in Szene. Die Defensivabteilung wirkte zeitweise überfordert, hatte nicht den besten Tag, war in der 8. und 23. Minute nicht existent und geriet 0:2 in Rückstand. Als Steindl in der 48. Minute auf 1:2 verkürzte, kam nochmals Hoffnung auf. Die Entscheidung fiel in der 66. Minute mit einem den Gästen zugesprochenen Foulelfmeter, den Dominik Heinzl zum 1:3-Endstand verwandelte.

Artikel von Anton Kovacs