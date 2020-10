Ardagger siegte in Kottingbrunn in Unterzahl 3:1

Der SCU ließ die Hausherren nicht ins Spiel kommen, erhöhte in der 32. durch Köstler mit einem Foulelfmeter auf 2:0. In der zweiten Hälfte war Ardaggers Kampfgeist gefragt, denn Kottingbrunn setzte alles auf eine Karte und spielte nach dem Ausschluss von Kaltenbrunner (55.) in Überzahl. Die Feldüberlegenheit wirkte sich auch auf die Anzeigetafel aus: Zlatkovic verkürzte in der 79. Minute ebenfalls mit einem verwandelten Strafstoß auf 2:1. Die Entscheidung zugunsten Ardaggers führte schließlich Weinstabl mit dem 1:3 in der 83. Minute herbei. In der 2. Landesliga wurde Seitenstetten – Eggenburg abgesagt. ( ak)

