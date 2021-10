Ardagger gegen Zwettl 1:1

Nachdem Kloibhofer und Kandutsch in den ersten Minuten eine klare Führung vergaben, gingen Ardagger und Zwettl in der 1. NÖ. Landesliga voll zur Sache: eine schnelle, kampfbetonte Begegnung, in der die Abwehrreihen konsequent agierten. Als sich Kössler kurz vor der Pause eine schwere Kieferverletzung zuzog, benötigte Ardagger nach Wiederbeginn einige Zeit. In der 72. Minute fand Unterbuchschachner in der Zwettler Defensive eine Lücke vor, die er zur 1:0-Führung, dem ersten Treffer nach drei torlosen Runden, nutzte. Die Freude währte nicht lange, denn die Waldviertel drängten unermüdlich und glichen in der 89. Minute aus. (ak)