Archiv im Alten Pfarrhof bewahrt die Erinnerungsstücke aus der Region auf

Mancher Mensch stirbt einsam. Die Siebensachen und Erinnerungsstücke interessieren die weitschichtig verwandten Erben kaum, weshalb die Pappkartons und Bananenschachteln vom Dachboden mit Urkunden und Fotografien zum Müll geworfen werden. Zu diesem Zeitpunkt läuten beim Verein "Kulturregion Eisenwurzen Oberösterreich" die Alarmglocken. "Für uns sind diese Dokumente und Belege des Zeitgeschehens von großer Bedeutung", sagt Projektleiter August Pfaffenhuemer.

Der Verein hat dieser Tage die Schiebearchive eines eigenen Archivs im Alten Pfarrhof in Steinbach an der Steyr festgeschraubt. In den Fächern sollen alle möglichen Zeitdokumente aus den Haushalten der Region für immer sicher aufbewahrt werden und Historikern wie Heimatforschern Quellenmaterial bieten. "Ob es nun Plakate oder Vereins-Festschriften und Zeitungsausschnitte oder Fotoalben sind", sagt Pfaffenhuemer, "viele private Aufbewahrungen überliefern oft wertvolle Belegstücke für das Geschichtswissen. Wir werden hier alles, was sich dazu anbietet, zuverlässig archivieren."

Dem Fundus einverleibt werden auch Bücher, die regionale Autoren geschrieben haben oder Texte, die fremde Verfasser über die Heimat publiziert haben. Diese Sammlung soll den Grundstock für eine "Regionalbibliothek" liefern, erklärt der Steinbacher Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Obmann des Leader-Vereines TraunViertler Alpenvorland, Christian Dörfel.

Speicherkapazitäten in dem für ein Regionalarchiv adaptierten Alten Pfarrhof sollen auch kleinere Dorfmuseen nutzen können.

"Wir schaffen hier eine zentrale Anlaufstelle für das kulturelle Know-how einer Region", sagt Dörfel. Dabei wird der fachlichen Lagerung des angelieferten Kulturgutes besonderes Augenmerk gewidmet, verweist Pfaffenhuemer auf das Motto des professionell betriebenen Fundus "Stoppt den Verlust des Kulturgutes!". Welchen historischen Wert das eine oder andere Stück besitzt, könne man nicht auf Anhieb sagen, verweist Pfaffenhuemer auf die Möglichkeit, die Herkunft der Gegenstände und Schriftstücke prüfen zu lassen.

Mit dem Archiv zieht ein weiterer Nutzer in den Alten Pfarrhof ein, der sich die Adresse mit den Leader-Zweigvereinen und dem Kulturverein Eisenwurzen teilt. "Schätze, die im Verborgenen schlummern, sollen bewahrt werden", sagte Dörfel.