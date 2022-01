Ein arbeitsreiches Jahr haben die Pannenhelfer des ÖAMTC hinter sich gebracht. Das geht aus der eben veröffentlichten Statistik des Clubs hervor. In Steyr rückten diese mehr als 17 Mal pro Tag aus und halfen insgesamt 6285 Mal weiter. Das entspricht einem Anstieg um sechs Prozent. Micheldorf verzeichnete 3943 Pannenhilfseinsätze und damit fast elf pro Tag. Hier beträgt der Anstieg sogar 14 Prozent im Jahresvergleich. Hinzu kamen an beiden Stützpunkten zahlreiche Abschleppungen, in Steyr 1145,