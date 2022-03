Arbeitslosigkeit: Steyr und Linz sind Schlusslichter

Weiterhin auf hohem Niveau bewegt sich die Arbeitslosenquote in der Region Steyr. Allerdings ist weiterhin ein Rückgang an Arbeitslosigkeit zu registrieren.

Laut Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende Februar 2910 Personen, davon 1680 Männer und 1230 Frauen, arbeitssuchend vorgemerkt. Damit liegt die Quote in den Bezirken Steyr-Stadt und -Land bei 6,5 Prozent und damit 2,2 Prozentpunkte beziehungsweise 954 Betroffene unter dem Vorjahr. Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt damit auch deutlich – um mehr als 400 – unter jener von Februar 2020, also unmittelbar vor Ausbruch der Coronakrise.

Oberösterreichweit nimmt Steyr jedoch gleichauf mit Linz die Schlussposition ein. Der OÖ-Schnitt beträgt 4,8 Prozent, die Österreichquote liegt mit 7,3 Prozent klar über dem Steyrer Wert.

Vom Aufschwung am meisten profitierten in der Region die unter 25-Jährigen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von 36,6 Prozent, am wenigsten die Altersklasse 50+ mit einem dennoch erfreulichen Rückgang von 19,6 Prozent.

Langzeitarbeitslosigkeit sinkt

Wunschgemäß ist die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit: 676 Personen sind bereits länger als ein Jahr vorgemerkt, das ist ein Rückgang von 35,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Viel besser noch ist die Situation bei den Arbeitsuchenden, die länger als sechs Monate registriert sind: Hier gibt es sogar ein Minus von 41,2 Prozent. Die Schulungsteilnahmen erhöhten sich um 7,3 Prozent auf 778 Personen. Auf 22 lehrstellensuchende Jugendliche entfielen am Monatsende 72 sofort verfügbare Lehrstellen.

Das AMS Steyr registrierte zudem einen Neuzugang von 728 Jobangeboten. Dadurch ergab sich am Monatsende ein Bestand von 1585 sofort verfügbaren Stellenangeboten, ein Plus von 77,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.