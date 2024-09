Arbeitslosenquote steigt, vor allem im Vergleich zu 2023

3482 Menschen (1588 Frauen, 1894 Männer) waren laut der statistischen Auswertung von AMS-Leiter Peter Hrubant im Bezirk Steyr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote in der Region Steyr liegt damit bei 7,7 Prozent. Im Vormonat betrug die Quote noch 7,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen doch um empfindliche 21 Prozent. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote in Oberösterreich beträgt 4,8 Prozent, jene im gesamten Bundesgebiet 6,7 Prozent. Die Region ist somit