Bei den Umzügen der Corona-Leugner jeden Sonntag um 18 Uhr in Steyr hat mancher früher am Gemeinwesen unbeteiligte Zeitgenosse eine fixe Funktion erhalten. Der Berufssoldat Robert H. – er ist nicht mehr dabei, seitdem seine Kontakte zu slowakischen Rechtsextremen aufgedeckt worden waren – führte den Tross mit dem Funkgerät am Ohr an. Sabine B. hält immer vor dem Abmarsch am Stadtplatz eine Kurzrede und tut sich als Organisatorin hervor, bei der alle Fäden zusammenlaufen.