Arbeitgeber bestohlen: Angebliche Retourware eingebucht

Die 25-jährige Tankstellenangestellte ist verdächtig und voll geständig, von Dezember 2019 bis zum 30. August 2020 in derzeit 46 bekannten Fällen, 43 davon allein im Juli und August diesen jahres, vermeintliche Retourware in die Kassa der Tankstelle eingebucht zu haben, obwohl nachweislich kein Kunde anwesend war und auch keine Ware tatsächlich retour gegeben wurde. Die Verdächtige nahm dann während der Kassenabrechnungen das jeweilige Retourgeld an sich.

Die vorläufige Gesamtschadensumme beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bei der Beschuldigteneinvernahme gab die 25-Jährige noch zumindest drei weitere Kassen-Diebstähle zu, obwohl diese damals noch gar nicht die Berechtigung zum Kassieren hatte. Diesbezüglich laufen noch Erhebungen.

Als Motiv gab die Frau private Geldknappheit ein, auch benötigte sie das Geld für Onlinebestellungen und Online-Spiele. Der gesamte gestohlene Geldbetrag wurde von der Beschuldigten mittlerweile vollständig ausgegeben. Die 25-Jährige bekennt sich voll und ganz zum Prinzip der Schadensgutmachung. Sie wurde der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.