Arbeiter geriet mit Hand in Seilzug und wurde schwer verletzt

Der Mann arbeitete gegen Mittag mit einer Seilwinde. Beim Versuch das feststeckende Seil mit einer Hand aus der Seilwinde zu ziehen, bediente er mit der anderen Hand die Fernbedienung der Winde, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Anstatt das Seil aber auszustoßen, zog er es in die Winde hinein. Der 38-Jährige geriet mit seiner Hand in den Seileinzug. Er verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Steyr eingeliefert werden musste.