Apotheke heißt jetzt "Hofwiese"

Im Stiftsort gibt es eine Veränderung im Gesundheitsbereich: Pharmazeutin Gabriele Kerber-Baumgartner übernimmt die Tassilo-Apotheke und führt sie als "Apotheke Hofwiese" weiter. Kerber-Baumgartner verfügt über Hintergrundwissen aus der Forschung, bei der sie sich speziell der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM) widmete. Dieses Wissen soll mit den neuesten Erkenntnissen der Pharmazie kombiniert werden. Kerber-Baumgartner, die mehrere Jahre in der Tassilo-Apotheke tätig war, kennt die Kundschaft und ist mit dem angeschlossenen Gesundheitszentrum gut vernetzt. "Eine eigene Apotheke zu führen, ist für mich nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern eine Herzensangelegenheit", sagt sie. Neben Medikamenten will die neue Apothekerin den Patienten und Patientinnen auch eine Vielzahl an Dienstleistungen anbieten.

