Bei Kaiserwetter in Hallstatt saugt der Apollofalter mit seinem Rüssel Nektar von einer Blüte, im Nationalpark Kalkalpen sitzt er in dem Buchenurwald auf vermodertem Totholz. Der Pausenfüller des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker führt ein Millionenfernsehpublikum zu zwölf Schauplätzen des Unesco-Welterbes in Österreich und blickt sich mit den Augen eines Schmetterlings um.