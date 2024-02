Anton Bruckner und warum er so merkwürdig war

In zahlreichen Städten und Gemeinden Oberösterreichs wird heuer der 200. Geburtstag eines der größten, lange Zeit aber auch verkanntesten Komponisten Österreichs gefeiert: Anton Bruckner.

In Steyr gibt das Kulturzentrum Akku den Startschuss für das Brucknerjahr. Am Montag, 5. Februar, ab 20 Uhr bringt die deutsche Figurentheatergruppe "die exen" das Stück "Der merkwürdige Herr Bruckner" auf die Bühne. Damit stellt das Akku wieder einmal seine Aktualität unter Beweis: Denn die Uraufführung des Stücks von Annika Pilstl und Dorothee Carls findet heute, Freitag, im Linzer Brucknerhaus statt.

Berühmt und bescheiden

Bruckner war berühmt und bescheiden zugleich. Er war Komponist, Musiker und Lehrer. Auch in der Steyrer Stadtpfarrkirche bekam man oft zu hören, wie grandios er an der Orgel zu Werke ging. Was aber machte diesen Menschen aus, der trotz Misserfolgen und harter Prüfungen beharrlich blieb? Woher nahm er die Kraft, seiner Idee zu folgen und großartige Musik zu erschaffen? Und: Was machte die Einsamkeit mit ihm?

"Der merkwürdige Herr Bruckner" macht sich auf die Suche nach Antworten. Pilstl und Carls hantieren dabei virtuos mit ihren Figuren. Sie nehmen das Publikum in ihrem musikalisch flotten Figurentheaterstück für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren mit in eine spannende Geschichte voller Merkwürdigkeiten und Überraschungen. Die Musik stammt von Philipp Pleßmann und dem Spring String Quartett.

Infos: www.akku-steyr.com, Karten unter 0664/73115620

