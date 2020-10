Am 31. Oktober endete am Steyrer Stadtplatz bisher die Gastgartensaison. Spätestens am Allerheiligentag, heuer ein Sonntag, mussten die Wirte ihre Sessel, Tische und Theken von Straße und Gehsteig weggeräumt haben. Egal ob es regnete, stürmte oder die Sonne mit Temperaturen von 20 Grad vom Himmel schien.