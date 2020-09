Der Wind ist in der Stiftsgemeinde ein Spielverderber. Komme der Luftzug aus der falschen Richtung der Glasscherbenaufbereitung der Vetropack, krieche der süßliche Gestank von Verwesung in die Nase, nehme seine Frau die Wäsche nicht rasch von der Leine, dann hätten sie den Leichengeruch auch in der Wohnung, erzählt der Anrainer der Glasfabrik, Markus H. Er und seine Nachbarn führten Buch: Seit Dezember 2018 habe es an 170 Tagen aus der Wiederaufbereitung der Glasscherben bestialisch gestunken.