Anpassung an Klimawandel: Amstetten ist Modellregion bei EU-Projekt "Arcadia"

Im kommenden Jahr ist Amstetten eine von nur drei Regionen in Niederösterreich, die als Modell im EU-Horizon-Projekt "Arcadia" dienen. Dabei werden nachahmungswürdige Projekte mit naturbasierten Lösungen zur Klimawandelanpassung entwickelt und getestet.

"Wir sind sehr stolz, dass wir ausgewählt wurden, um anderen Regionen als Vorbild zu dienen", sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Hitze und Starkregen seien für die Menschen eine große Herausforderung. Es sei daher eine Vielzahl an Maßnahmen nötig, die auch finanziell für die Gemeinden zu stemmen sind: "Daher werden wir uns hier in den kommenden Jahren verstärkt bei der Entwicklung und Realisierung mit unseren Partnern einbringen. Diese naturnahen Lösungen dienen zum Schutz der Amstettner und können künftig europaweit als Vorbild bei der Umsetzung klimarelevanter Projekte vermittelt werden." Die Stadt versuche einerseits, Bestehendes in ihre Projekte einzubetten, wie etwa den Altbestand an Bäumen beim Verkehrserziehungspark oder im Außenbereich des Stadtbades. Andererseits trage die Stadt bei neuen Ideen den Faktor der Klimawandelanpassung zur Entscheidungsfindung bei. Der Hauptplatz mit dem neu installierten Schwammstadtprinzip könne als Vorzeigeprojekt genannt werden.

Auch in den Ortsteilen und außerhalb der Siedlungsgebiete setzt Amstetten auf Baumpflanzungen und klimataugliches Straßenbegleitgrün. "Als Co-Innovation-Labor wird sich Amstetten der sogenannten grünen und blauen Infrastruktur im Siedlungsraum widmen. Der Fokus liegt hier auf dem gezielten Einsatz von Pflanzen und Wasser, um bei Extremwetterereignissen wie Hitze und Starkregen besser gewappnet zu sein", sagt Umweltstadträtin Michaela Pfaffeneder.

Bei Arcadia NÖ sind Experten von "Natur im Garten", der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), der Agrarbezirksbehörde und der Wirtschaftsagentur ecoplus involviert. Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch die GeoSphere Austria.

"Die Aufgabe besteht nun darin, die naturbasierten Lösungen zur Klimawandelanpassung so auszuarbeiten, dass diese von weiteren Gemeinden in ganz Europa übernommen werden können", sagt Alexis Sancho-Reinoso von der Landesabteilung Umwelt- und Energiewirtschaft.

