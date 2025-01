Flusskreuzfahrtschiffe, die in Engelhartszell, Linz, in der Wachau und in Wien an einem Landesteg der Donau länger als zwei Stunden die Leinen festmachen, müssen Versorgungskabel einstecken und dürfen ihre Dieselmotoren zur Stromversorgung nicht mehr anwerfen. Dort überall haben die Linz AG und die EVN bereits Schaltkästen für die Versorgung mit "Landstrom" aufgestellt.