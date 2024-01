Angestellte mit Pistole bedroht: 25-Jähriger soll Trafik in Steyr ausgeraubt haben

Der Täter hatte am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr die Trafik "Am Eck" in Steyr betreten, "Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld - nur Scheine" gefordert und eine Pistole auf die 63-jährige Angestellte gerichtet (die OÖNachrichten haben berichtet). Die Frau nahm sämtliche Bargeldscheine aus der Kassenlade, der Täter steckte sie in seine Jackentaschen. Dann verlangte der Bewaffnete, dass die Angestellte noch weiteres Bargeld aus dem rückwärtigen Teil der Trafik hole. Als sie angab, dass dort kein Geld sei, floh der Mann. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurden 1000 Euro Belohnung ausgelobt.

Die OÖN haben berichtet: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Trafikräuber in Steyr

Aussage verweigert

Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes und des SPK Steyr konnte nun ein 25-jähriger Steyrer als Täter ausgeforscht werden. Das Einsatzkommando Cobra nahm den Verdächtigen am Dienstag fest. Der 25-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig und verweigerte die Aussage. Der Steyrer wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.

